В Новопсковском районе степной пожар перекинулся на лесные насаждения

На территории Роговского сельского совета Новопсковского района 28 марта в результате поджога сухой травы и камыша возникли пожары на общей площади около 200 га.

Об этом сообщает ГП «Старобельское лесоохотничье хозяйство».

«Несмотря на оперативные совместные действия Новопсковской ГПСЧ-22 и лесной охраны Новопсковского лесничества и из-за сильного ветра, огонь перекинулся на лесные насаждения государственного лесного фонда. На борьбу со стихией были дополнительно направлены силы Старобельского и Беловодского лесничеств и в целом задействовано 3 пожарных машины ГСЧС», — сказано в сообщении.

Результате огнем повреждено и уничтожено около 39 га лесных насаждений.

В ближайшее время будет определен причиненный лесу ущерб и материалы переданы в правоохранительные органы для выявления виновных лиц.