На Донбассе ликвидировали наемника из России с позывным «Татарин»: фото

На Донбассе ликвидировали боевика ДНР-ЛНР с позывным «Татарин», который приехал в ОРДЛО из России.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.

«29.03.20 Калимуллин «Татарин» Айрат из Башкирии сходил на концерт Кобзона», — написал он.

В базе «Миротворца» указано, что боевик приехал из России и на Донбассе воюет против ВСУ.

Офицер ВСУ в качестве доказательства смерти боевика публикует пост его знакомой , которая скорбит по нему.

Как сообщал «Апостроф», ранее на Донбассе ликвидировали боевика так называемой ДНР Станислава Левашова по кличке «Егерь» — командира взвода НВФ.

Также, в районе Горловки Донецкой области был ликвидирован очередной боевик незаконной группировки ДНР 30-летний Павел Яблонский, который воевал против Украины под прозвищем «Викинг».