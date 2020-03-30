На Донбассе ликвидировали наемника из России с позывным «Татарин»: фото

На Донбассе ликвидировали боевика ДНР-ЛНР с позывным «Татарин», который приехал в ОРДЛО из России.
Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штирлиц.
«29.03.20 Калимуллин «Татарин» Айрат из Башкирии сходил на концерт Кобзона», — написал он.
В базе «Миротворца» указано, что боевик приехал из России и на Донбассе воюет против ВСУ.
Офицер ВСУ в качестве доказательства смерти боевика публикует пост его знакомой , которая скорбит по нему.
Как сообщал «Апостроф», ранее на Донбассе ликвидировали боевика так называемой ДНР Станислава Левашова по кличке «Егерь» — командира взвода НВФ.
Также, в районе Горловки Донецкой области был ликвидирован очередной боевик незаконной группировки ДНР 30-летний Павел Яблонский, который воевал против Украины под прозвищем «Викинг».