Подозревался в махинациях, был под санкциями: в СМИ рассказали о «бизнесе» экс-министра финансов Уманского

Игорь Уманский работал на топ-должностях и при Кучме, и Януковиче, и Порошенко, он был и.о. министра финансов после отставки Виктора Пинзеника в правительстве Тимошенко, а также советником президента с 2016 до 2019 года, однако к нему есть вопросы у США.

Об этом пишет издание «Дело» со ссылкой на расследование «Комментариев».

СМИ опубликовали расследование, в котором отмечалось, что Уманский имеет тесную связь с бизнесменом Тимуром Хромаевым и аффилирован с компанией Gase Energy, которая вызвала вопросы у Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Также его обвиняют в аферах в пользу олигарха Игоря Фирташа и несоответствии в декларации.

«В 2000 году Уманский становится заметен государственным служащим, получает должность в Кабмине Виктора Ющенко. У него был опыт только в Национальном агентстве по вопросам развития и евроинтеграции, а также пара лет деятельности в качестве эксперта (работал при службе вице-премьера по экономическим вопросам). Полгода Уманский работал в группе советников министра экономики, перебрался в Минэкономики. Его принял на работу департамент структурной политики, но через год он становится заместителем секретаря Минэкономики и евроинтеграции», — пишет СМИ.

Тогда чиновник знакомится с главой управления рынков капитала в департаменте госдолга Министерства финансов — Тимуром Хромаевым. Хромаев в 2015 году занял должность главы Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Он работал замминистра финансов, а министр Александр Данилюк говорил, что его назначению способствовал Игорь Кононенко.

«Плоды от деятельности Уманского получил и Фирташ. В 2010 году чиновник, который числился исполняющим обязанности министра финансов предложил отменить постановление о переводе активов и пассивов банка «Надра» в «Родовид Банк». Фирташ выкупил «Надра», и банк перешел к не лучшей фазе существования. Уманского и Хромаева выдала связь между компаниями», — пишет СМИ.

Интересно, что Уманский сам имел большой долг перед одним из банков и погашать его не торопился. УкрСибБанк, которому Уманский задолжал 67,9 тыс долларов, обратился в суд. В декларации его указано, что дом, где он проживает, недостроен, а его годовалая дочь владеет квартирой, где он и живет. Из декларации от 2018 видно, что Уманский владеет компанией Gase Energy (Epsilon Corporation), она была замечена в списке учредителей Bezerius Holdings Limited. Хромаев указывал эту компанию в собственной декларации, она основана на Кипре.

«В конце 2013 году компания подала отчетность по законодательству США. Работники американской Комиссии по ценным бумагам и биржам заметили, что украинцы сделали попытку «нарисовать» больше запаса газа, чем на самом деле. Все завершилось санкциями», — пишет издание.

Также было обнаружено, что дочерние структуры компании Уманского и Хромаева обладают двумя компаниями по добыче и продаже природного газа (Lispromgaz и НПК-Контакт).

«Они не исправляли отчетность, меняли ценность активов на бумаге, не отстаивали свои интересы в судах. Это предполагает фальшивый статус компании, которая живет в США, а работает в Украине, а ее пасынок скрылся на Кипре и участвует не во всех соглашениях», — говорится в материале.

На посту министра финансов Уманский находился 24 дня, во время которых срывались переговоры с МВФ, а сам он не ходил на заседания.