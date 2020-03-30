На Луганщине сообщили о подозрении участникам ОПГ, которые незаконно переправляли иностранцев через госграницу

Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области сообщено о подозрении организатору и участникам преступной группы в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 2 ст. 332 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области

Следствием установлено, что четверо жителей Троицкого района организовали систематическое осуществление незаконной переправки лиц между государственными границами Украины и РФ в обоих направлениях. Указанные лица за денежное вознаграждение занимались поиском иностранцев, организацией непосредственного пересечения границы вне уставленных пунктов пропуска, планированием маршрутов перемещения и пребывания в пограничной зоне.

В период с декабря 2019 по январь 2020 преступная группировка без оформления документов незаконно переместила 10 граждан через государственную границу Украины на территорию РФ и в обратном направлении.

Деятельность ОПГ прекращена при осуществлении в ночь с 15 на 16 января 2020 переправки четырех граждан Исламской Республики Афганистан из Российской Федерации на территорию Украины.

Досудебное расследование, которое осуществляется следователями СУ ГУНП в Луганской области, продолжается.

Справка: санкция ч. 3 ст. 332 УК Украины предусматривает от 7 до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества