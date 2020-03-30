СМИ: Два подозрения на коронавирус в Северодонецке не подтвердились

У женщины, которая проходила лечение в онкологическом отделении Северодонецкой многопрофильной больницы, отрицательный результат ПЦР-анализов на вирус 2019 nCoV. Пять дней назад китайская тест-система показала, что у нее коронавирус. Специалисты Киевской лаборатории диагностировали грипп.

Об этом сообщает ТРК «Донбасс Онлайн»

Также киевская лаборатория не обнаружила инфекцию COVID-19 в крови у диспетчера предприятия «Автолайн-компани».

В Северодонецке пока нет лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, а в Луганской области двое больных COVID-19.