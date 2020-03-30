В Украине ужесточили наказание за вывоз масок: что грозит нарушителям

30 марта Верховная Рада приняла законопроект по поводу криминализации вывоза или пересылки через таможенную границу Украины товаров противоэпидемического назначения. В том числе, речь идет о защитных масках.

Рада готовится принять важные законы: онлайн трансляция заседания 30 марта

Законопроект поддержали 275 депутатов.

Автором законопроекта №3271 выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Закон приняли за основу и в целом.

Так, за перемещение вне таможенного контроля через государственную границу товаров, экспорт которых подлежит лицензированию, будут вводиться существенные штрафы и даже уголовная ответственность. К примеру, за вывоз в значительном размере максимальная санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. Если действия были совершены повторно группой лиц либо в крупном размере, нарушителям грозит от трех до шести лет лишения свободы.

«Это необходимый шаг для обеспечения товарами противоэпидемического назначения внутреннего рынка», – сказал Шмыгаль.

При этом глава Таможенной службы Максим Нефедов отмечает, что нелегальный вывоз медицинских масок побил по популярности схему вывоза сигарет. По его словам, средства защиты везут в тайниках и прячут под одеждой.

Напомним, что 30 марта Рада может принять «антиколомойский» закон.