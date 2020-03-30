На Луганщине суд вынес приговор виновнику ДТП

В январе 2019 года житель города Северодонецк, проезжая в г.Рубежное по круговому перекрестку по проезжей части автодороги Р-66 в направлении от г.Северодонецк до ул. Восточная (около административного здания завода «Заря») на служебном автомобиле, не учтя дорожную обстановку, в том числе состояние заледенелого дорожного покрытия, не справился с управлением и, двигаясь в состоянии заноса, совершил наезд на пешехода. Жительница г. Рубежное в тот момент ждала общественный транспорт на необорудованной автобусной остановке, в результате чего ей были причинены телесные повреждения средней степени тяжести.

Об этом говорится на сайте горсовета Рубежного со ссылкой на местную прокуратуру.

В ходе досудебного расследования было установлено, что указанное дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя.

Обвинительный акт в отношении виновника ДТП был направлен в суд в феврале 2019 года.

Судебное разбирательство в уголовном производстве был длительным, поскольку суд, а также стороны уголовного производства принимали все меры для полного и объективного исследования всех обстоятельств совершения уголовного преступления, а также доказательств, подтверждающих вину обвиняемого в совершении уголовного преступления, которое ему инкриминировалось.

В результате предоставления прокурором неопровержимых доказательств вины обвиняемого, суд признал водителя виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК Украины, и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 необлагаемых минимумов доходов граждан, поскольку ни одно другое наказание, предусмотренное санкцией ч .1 ст.286 УК Украины, не могло быть применено к обвиняемому в силу возраста.

Благодаря принципиальной позиции прокуратуры к виновному судом применено дополнительное наказание — лишение права управлять транспортным средством сроком на 1 год.

Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда, причиненного ей в результате ДТП.