Сивохо уволили из СНБО после громких скандалов: подробности

Сергея Сивохо уволили с должности советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на «Детектора медиа».

«По состоянию на 24 марта Сивохо не является советником секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины на общественных началах. Также информируем, что Ткаченко Максим Николаевич по состоянию на 24.03.2020 также не занимает должность советника секретаря СНБО Украины на общественных началах» , — говорится в сообщении.

Причины увольнения в аппарате СНБО не уточнили.

Сергей Сивохо — украинский актер, телеведущий, юморист, тренер шоу «Лига Смиха», играл в КВН. На внеочередных парламентских выборах баллотировался по 49-му одномандатному округу — это Константиновка, Дружковка, Константиновский и Красноармейский районы Донецкой области, однако в Верховную Раду не прошел.

Как сообщал «Апостроф», в Киеве во время презентации национальной платформы примирения и единства, которая была подготовлена Сергеем Сивохо, произошел серьезный конфликт. В один из моментов в зал ворвались представители «Азова» и начали драку, в которой досталось и самому Сивохо.

Напомним, что Сивохо побывал с визитом в Славянске Донецкой области с бывшим членом фракции «Партии регионов», депутатом Верховного Совета VIII созыва от «Оппозиционного блока» Татьяной Бахтеевой, что вызвало волну гнева в сети.

Ранее, Сергей Сивохо взбудоражил социальные сети заявлением о пенсии для оккупированного Донбасса.

Кроме того, предложение Сивохо начать поиск «диалога на пути к миру» на Донбассе и отказаться от старой политики, которую диктует «воинствующая меньшинство», вызвало бурную реакцию в соцсетях.