Соберутся два раза: выяснилась важная деталь внеочередного заседания Рады

В понедельник, 30 марта, состоится еще одно внеочередное заседание Верховной Рады, на котором рассмотрят законопроект № 3254 «О внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2020 год по обеспечению непрерывного питания для военнослужащих».

Об этом сообщает телеканал «Рада».

Такое решение поддержали все главы фракции и депутатских групп во время согласительного совета.

Спикер парламента Дмитрий Разумков пояснил, что второе внеочередное заседание пройдет сразу после первого, которое намечено на 14:00.

Во время брифинга по итогам согласительного совета Разумков отметил, что президент Владимир Зеленский официально не обращался в аппарат парламента с просьбой вынести на рассмотрение законопроекты о рынке земли и банках. При этом в воскресенье Зеленский в видеообращении призвал депутатов принять эти два законопроекта для получения кредита МВФ.

Отметим, что все участники согласительного совета были в медицинских масках.

Как сообщал «Апостроф», ранее народный депутат Ирина Геращенко сообщила, что глава Министерства здравоохранения Илья Емец и глава Министерства финансов Игорь Уманский подали заявления об отставке.