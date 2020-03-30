САП начала расследование после громких обвинений в адрес Ермака: первые подробности

В Специализированной антикоррупционной прокуратуре зарегистрировано уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти после обвинений в адрес главы Офиса президента Украины Андрея Ермака со стороны народного депутата Гео Лероса.

Об этом сообщили на Facebook-странице САП.

«В Специализированную антикоррупционную прокуратуры поступило обращение народного депутата Украины Гео Лероса о совершения коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия», — сказано в сообщении.

В своем обращении народный депутат просит проверить причастность руководства Офиса Президента Украины к совершению указанного преступления.

В понедельник, 30 марта, сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в единый госреестр по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины. Досудебное расследование поручено провести детективам Национального антикоррупционного бюро Украины.