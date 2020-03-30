Луганский рыбоохранный патруль утилизировал более 420 запрещенных орудий лова



17 марта Управлением Госрыбагентства в Луганской области проведено уничтожение конфискованного у нарушителей имущества, а также безхозяйственные запрещенные орудия лова. Эти незаконные орудия были изъяты в течение 2018 и 2019 годов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства

Всего было утилизировано, с соблюдением всех санитарных условий, 421 ед. запрещенных орудий и средств лова рыбы. В частности, сеток — 346 шт., «экранов» — 16 шт., ятеров — 2 шт., «косынок» — 13 шт., «пауков» — 6 шт., острогов — 5 шт., «вершей» — 6 шт ., «раколовок» — 15 шт., «дорожек» — 2 шт., сапог — 2 шт., насосов — 2 шт., досок для лодки — 2 шт., весел — 1 шт. и три резиновые лодки. Общая длина уничтоженных сетных материалов составила 13021 м.

Луганский рыбоохранный патруль призывает граждан быть ответственными и соблюдать установленные правила рыболовства. Если Вы заметили нарушение — просьба срочно сообщать по телефонам «горячей» линии Управления: (06461) 2-27-48 , (099) 674-10-55.

Справочная информация:

Изъятые у нарушителей различные запрещенные средства и орудия лова временно хранились на складе конфискованного имущества рыбоохраны. После принятия судами соответствующих решений по делу их было оценено и уничтожено специальной комиссией согласно действующему законодательству.