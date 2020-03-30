Может привести к катастрофе аграрной отрасли Украины: британское СМИ оценили ущерб от давления НАБУ на Бахматюка

Искусственное доведение до банкротства крупнейшего украинского производителя яиц — агрохолдинга «Авангард» Олега Бахматюка, может стать «невиданной катастрофой для всей аграрной отрасли Украины».

Об этом написало профильное британское издание PoultryWorld, сообщают Українські новини.

«Над украинской яичной промышленностью нависают темные тучи», — считает британское СМИ.

С началом кризиса в 2014 году многие украинские компании оказались в затруднительном положении, однако сейчас в критической ситуации оказался сельскохозяйственный холдинг «Авангард». Если давление на холдинг приведет к банкротству, это «было бы невиданной катастрофой для всей аграрной отрасли Украины». Издание отмечает, что предприятие пережило кризис в 2014 году после аннексии Крыма Россией. Сокращение поголовья птиц на содержании в 2015 году произошло потому, что хозяйства на востоке Украины, расположенные вблизи зоны конфликта, прекратили производство. Кроме этого, внутренний спрос на яйца упал из-за уменьшения потребления. Однако предприятие в значительной мере переориентировалось на экспорт, который показывает ежегодный рост.

Британское издание пишет, что проблемы начались из-за конфликта владельца агрохолдинга Олега Бахматюка с НАБУ.

«Конфликт между Олегом Бахматюком, владельцем «Авангарда», и властью Украины может свидетельствовать, что ситуация выходит из-под контроля. Международные кредиторы предприятия «Авангард» написали письмо премьер-министру Алексею Гончаруку с запросом, действительно ли следует НАБУ преследовать Олега Бахматюка», — пишет СМИ.

Речь идет об уголовном деле, открытом НАБУ по рефинансированию банка, которое сам бизнесмен считает давлением на бизнес.

«Бахматюк открыто говорит о возможном банкротстве гиганта по производству яиц, заявив, что «достижение конструктивной позиции с кредиторами и правительством сэкономит больше стоимости акций, а попытка продать активы по частям приведет к большим потерям». Кроме возможного краха компании, существует также угроза ее незаконного поглощения», — пишет СМИ.

«Банкротство «Авангарда» привело бы к турбулентности не только в Украине, но и на мировом рынке яиц, — рассказал источник PoultryWorld в украинском птицеводстве. — Никогда ранее компания такого масштаба не прекращала свою деятельность, и причин для этого не было: «Авангард» — эффективная компания. Есть здравый смысл и политика, и иногда преобладает политика».

Агрохолдинг «Авангард» является одним из крупнейших производителей яиц и яичных продуктов в мире. По состоянию на конец 2018 года агрохолдинг занимал 30% промышленного рынка яиц и 66% рынка сухих яичных продуктов Украины. «Авангард» (AVANGARDCO IPL) является крупнейшим экспортером яиц и сухих яичных продуктов Украины и реализует продукцию в более чем 40 стран мира, в основном на Ближний Восток, в страны Африки, Азии, СНГ и ЕС.