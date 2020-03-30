Это недешево: украинцы с Бали выдвинули жесткий ультиматум в «Борисполе»

Более 100 украинцев, которых эвакуировали двумя рейсами Доха (Катар) — Киев в понедельник, 30 марта, отказываются покидать самолет и отправляться на принудительную обсервацию.

Об этом сообщает «Обозреватель».

Как сообщил изданию один из украинских туристов Владимир Балич, в двух самолетах, которые стоят в аэропорту Борисполь, находятся соотвественно по 30 и 80 человек. Все они находятся в тяжелых условиях – без продуктов, возможности сходить в туалет и подышать свежым воздухом.

«Мы вылетели с Бали в Катар, затем уже в Киев. Должны были вернуться домой примерно в 23:00 29 марта, а прилетели только в 03:30 ночи. Наш самолет задерживали еще в Дохе, просили подписать документы о добровольной обсервации, но мы отказались. По прилету сотрудники Нацгвардии и аэропорта сказали, что мы должны отправиться в отель «Козацький» на две недели», – рассказал Владимир Балич.

Часть пассажиров отказались от двухнедельной обсервации и предложили свой вариант — они самостоятельно отправиться на самоизоляцию по своим домам.

«Мы находимся в самолете, просим связаться с нами кого-то из топ-чиновников, потому что местные правоохранители просто выполняют приказы и не могут принимать решения», – уточних украинский турист.