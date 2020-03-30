Определен перечень больниц для госпитализации пациентов с COVID-19. На Луганщине их 5

В Украине 240 заведений были определены для госпитализации пациентов с COVID-19. Это — больницы первой волны, которые первыми будут принимать пациентов с коронавирусом. Список этих больниц будет увеличиваться в случае необходимости. Увидеть информацию о больницах и уровень их оснащенности можно на новом дешборде НСЗУ.

Об этом сообщает Урядовий портал

Соответствующие учреждения здравоохранения отобраны и одобрены руководителями областей, региональными департаментами здравоохранения, рекомендованные НСЗУ совместно с Минздравом. Требования по формированию сети этих учреждений утвержден распоряжением Виктора Ляшко, Главного государственного санитарного врача Украины, №7 от 27.03.2020 года.

Выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и НСЗУ. Приоритетным критерием выбора определено безопасность пациентов. Чтобы госпитализированные с COVID-19 пациенты получали все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния. А те пациенты, которые попали в больницу по поводу других заболеваний, не пересекались с инфицированными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение.

Согласно данным, которые получила НСЗУ от вышеупомянутых заведений, все они имеют необходимое оборудование, чтобы оказывать помощь больным коронавирусом. А именно: в 240 учреждениях предусмотрено 4,1 тысячи мест для изоляции больных, 67 тыс. коек-мест. Количество аппаратов ИВЛ составляет более 1800 единиц. В больницах работает 5855 врачей — инфекционистов, анестезиологов, терапевтов и педиатров.

Подчеркиваем, что перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается. Пациенты, испытывающие симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения. Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов — температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание — звонить 103.

В Луганской области в список таких больниц вошли Рубежанская центральная городская больница, Старобельское районное территориальное медицинское объединение, Лисичанская многопрофильная больница, Беловодская многопрофильная больница, Северодонецкая городская многопрофильная больница