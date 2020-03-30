В Украине возросло число больных коронавирусом: свежие данные на 30 марта

По состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 11 — летальных, 6 пациентов выздоровели.

Как сообщили в Центре общественного здоровья, за прошедшие сутки было зафиксировано 62 новых случая коронавирусной болезни. На данное время статистика по областям выглядит так:

Винницкая область — 23 случая;

Волинская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 8 случаев;

Донецкая область — 6 случаев;

Житомирская область — 5 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 11 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 случай;

Кировоградская область — 4 случая;

г. Киев — 102 случая;

Киевская область — 49 случаев;

Львовская область — 6 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Одесская область — 8 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 11 случаев;

Сумская область — 9 случаев;

Тернопольская область — 60 случаев;

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 2 случая;

Черновицкая область — 75 случаев;

Черкасская область — 50 случаев;

Черниговская область — 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 марта 2020 в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на COVID-19.

Как сообщал «Апостроф», эпидемия коронавируса Covid-19 выйдет на свой пик в Украине, скорее всего, ближе к концу апреля.