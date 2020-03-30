В Украине возросло число больных коронавирусом: свежие данные на 30 марта

По состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19. Из них 11 — летальных, 6 пациентов выздоровели.
Как сообщили в Центре общественного здоровья, за прошедшие сутки было зафиксировано 62 новых случая коронавирусной болезни. На данное время статистика по областям выглядит так:
Винницкая область — 23 случая;
Волинская область — 2 случая;
Днепропетровская область — 8 случаев;
Донецкая область — 6 случаев;
Житомирская область — 5 случаев;
Закарпатская область — 1 случай;
Запорожская область — 11 случаев;
Ивано-Франковская область — 41 случай;
Кировоградская область — 4 случая;
г. Киев — 102 случая;
Киевская область — 49 случаев;
Львовская область — 6 случаев;
Луганская область — 2 случая;
Одесская область — 8 случаев;
Полтавская область — 1 случай;
Ровенская область — 11 случаев;
Сумская область — 9 случаев;
Тернопольская область — 60 случаев;
Харьковская область — 1 случай;
Херсонская область — 1 случай;
Хмельницкая область — 2 случая;
Черновицкая область — 75 случаев;
Черкасская область — 50 случаев;
Черниговская область — 2 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 30 марта 2020 в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 2264 сообщений о подозрении на COVID-19.
Как сообщал «Апостроф», эпидемия коронавируса Covid-19 выйдет на свой пик в Украине, скорее всего, ближе к концу апреля.