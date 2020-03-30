Резников: Боевики скрывают реальную картину с коронавирусом на оккупированном Донбассе

На временно неподконтрольной территории Донбасса и в аннексированном Крыму от населения скрывается реальная информация о ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью РБК-Украина

«Оккупационные власти скрывают реальную картину от внешнего мира и от граждан, проживающих на этих территориях. Они действуют по старой советской методике: когда бахнул Чернобыль, то тоже скрывали от людей, правду все узнали позже, что привело к тому, что многие пострадали от радиации. По разным источникам, в том числе от неравнодушных граждан, которые там проживают, мы знаем, что даже если происходит случай заболевания или смерти, они это называют «А(H1N1) свин». То есть якобы свиной грипп, но с летальным исходом. Мы не знаем какая там ситуация с эпидемией на самом деле, но есть факт перекрытия границы между ОРДО и ОРЛО. Они сами понимают, что нужно закрываться даже между собой, вопрос: вовремя ли», — сообщил министр.

По его словам, Украина будет предлагать гуманитарным организациям помочь населению в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Безусловно, мы своих граждан не бросаем и будем о них заботиться. Потому что, согласно Конституции, каждый гражданин Украины подлежит защите. Наша задача обеспечить всех граждан Украины тестами, защитными масками, медицинской помощью – всем, что необходимо. В том числе, конечно, и наших граждан, которые проживают на временно оккупированной территории. Каким образом это сделать технически? Мы будем предлагать гуманитарные конвои, будем просить Международный комитет Красного Креста, гуманитарные миссии ООН – это сделать», — отметил А.Резников.