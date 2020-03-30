Пять часов без еды и воды: украинцы рассказали, как с них «выбивали» деньги за обсервацию, видео

Украинцы, которых эвакуировали в понедельник, 30 марта, двумя рейсами из Катара, пожаловались на высокую стоимость билетов и вынужденную платную обсервацию.

В опубликованном в сети видео одна из пассажирок эвакуационного рейса называет ситуацию с возвращением домой и прохождением обсервации трешовой.

По ее словам, самолет развернули в воздухе после взлета и огласили пассажирам о необходимости подписать документы с согласием на принудительную обсервацию. О том, как это будет происходить, никто из пассажиров не знал. После прибытия в аэропорт Борисполь эвакуированные 5 часов провели без воды и пищи, ожидая на прибытие автобусов.

Как оказалось, для того, чтобы находится 14 дней в более-менее комфортных условиях, эвакуированным предложили воспользоваться платным отелем, где двухместный номер стоит 350 евро без питания. В бесплатном отеле «Козацкий», который был выделен для этой цели, оказалось холодно, не во всех номерах работает вай-фай, еду оставляют под дверями номеров.

Кроме того, пассажиров возмутила стоимость перелета — билет на рейс Доха-Киев стоил 267 евро. Некоторые из пассажиров пишут, что, если б их раньше поинформировали о том, как все будет происходить, они не пользовались бы такой платной эвакуацией, а остались бы за границей.

Пассажиры также сообщают, что одним из пунктов, подписанного ими документа, было требование избегать общения со СМИ.

Как сообщал «Апостроф», украинских граждан, которые прибыли из Катара, все таки отправили на двухнедельную обсервацию, от которой они попытались отказаться, устроив бунт в аэропорту «Борисполь».