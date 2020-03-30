Почему Украину не накрыло смертельной «волной» коронавируса: Комаровский назвал неожиданную версию

Украину до сих пор не постиг массовый рост тяжелых форм заболевания COVID-19 по причине того, что в стране подавляющее большинство людей прививают вакциной БЦЖ.

Коронавирус подхватили свыше 700 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

С таким заявлением выступил известный украинский врач Евгений Комаровский.

Врач напомнил, что в Украине и многих других странах прививки вакциной БЦЖ является обязательным. Вакцинацию против туберкулеза делают на 3-5 сутки после рождения.

«Все пытаются найти ответ на вопрос: почему у нас так хорошо? Ну реально, если мы сравним с Италией или Испанией — у нас повального мора нету. Хотя куча народа приезжает из Италии… И в России нет повального мора. И в Беларуси нет… Этого же не спрячешь…

Есть такая версия, что вакцинация БЦЖ определенным образом стимулирует иммунную защиту легких и уменьшает вероятность тяжелых форм коронавирусной инфекции», — описал он ситуацию.

Напомним, что по состоянию на понедельник, 30 марта, в Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.