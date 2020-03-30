«Задачу выжить никто не отменял»:донецкий блогер показал цены на продукты на рынках ОРДО

В ОРДО после падения курса рубля зарплаты стали еще меньше и соответственно, доходы населения опять сократились. Об этом пишет известный донецкий блогер «Фашик Донецкий» в своем блоге на «Обозревателе», передает ДонПресс

По словам блогера, если раньше средняя зарплата была 6−10 тыс рублей и это при курсе доллара 65, то человек зарабатывал, грубо говоря, 100−150 долларов или 3−5 долларов в день. То при курсе доллара 80, доход составляет 75−120 долларов в месяц или 2,5−4 доллара в день. При этом «Фашик Донецкий» показал фото цен на продукты на рынках неподконтрольного Украине Донецка, отмечая, что запас продуктов в «республике» есть. Блогер пишет:

«Нет, голода на оккупированных не будет, запас продуктов, по данных моих источников из числа „дипутатоф“ дыныры есть на 2−3 месяца. Только есть одна проблема — учитывая то, что экономика рф накрывается медным тазом, в числе первых урежут финансирование именно так называемым „черным дырам“ по типу недореспублик. А значит грядут сокращения так называемых бюджетников, ибо москва, в первую очередь, должна думать о своих гражданах, а не о дынырийцах каких-то. Нет, я не говорю о голодных бунтах в оккупации, вряд ли кремль такое допустит. Я говорю о том, что скоро Пасха и цены на провиант пойдут вверх и о том, что далеко не каждый из рядовых жителей оккупированных сможет этот праздник отпраздновать с мясом на столе, ведь задачу выжить никто не отменял».

Судя по фото, цены в ОРДО не слишком отличаются от цен на рынках Украины, однако, доходы населения «республики» гораздо ниже.