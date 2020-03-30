На Луганщине полицейские задержали наркосбытчика

24-летнего жителя г. Старобельск задержали в г. Северодонецке. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 307 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Парню грозит наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

Об этом сообщили в полиции Луганской области

В воскресенье, 29 марта, во время патрулирования г. Северодонецк полицейские задержали в порядке ст. 208 УПК Украины мужчину, у которого было обнаружено и изъято 17 свертков с психотропным веществом амфетамин.

По предварительной информации, мужчина получал заказы через сеть «Internet», самостоятельно их формировал и оставлял пакеты с амфетамином в определенных местах, так называемых «закладках».

Досудебное следствие по рамках открытого уголовного производства продолжается. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.