У Зеленского назвали идеальный сценарий развития событий на Донбассе

Команда президента Украины Владимира Зеленского рассматривает не менее трех вариантов развития событий на Донбассе. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью «РБК -Украина», передает ДонПресс

В то же время, он отметил, что ответа на вопрос, что будет, если Минские переговоры так и не достигнут результата, в команде президента пока не знают:

«Когда президент Зеленский пригласил меня на разговор, это было еще при премьере Гончарук, с идеей, чтобы я возглавил министерство по вопросам реинтеграции, я попросил озвучить ожидания от меня. В том числе мне было сказано: никто не держит фокус сегодня по оккупированным территориям, прилегающих территорий, временно перемещенным лицам и по реальной реинтеграцией временно оккупированных земель обратно в страну. Сейчас мы говорим не о Минобороны, это не их задача. В правительстве нет такого органа и такого человека».

Резников уточнил, что важным является написание программы и сценария событий после освобождения территорий: