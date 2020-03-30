День ангела Алексея: яркие открытки и поздравления в стихах и прозе

В понедельник, 30 марта, украинцы отмечают день святого Алексея, а также поздравляют с днем ангела всех владельцев этого имени.
«Апостроф» собрал открытки и поздравления, которыми можно поделиться со знакомыми и близкими людьми:
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Пусть белым крылом у тебя за плечами
Твой ангел-хранитель следит за тобой,
Пусть будет он сильным, от бед защищает,
Сегодня ведь праздник — День Ангела твой!
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Дорогой мой друг и верный товарищ, ты сегодня празднуешь свои именины, мне очень жаль, что я нахожусь так далеко от тебя и не смогу обнять тебя лично и поздравить с Днем Ангела. Но я мысленно с тобой и желаю тебе светлой дороги и счастья без конца.
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Искренне поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть этот день будет для тебя самым радостным и наполненным Божьим присутствием!
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Ангел крылом в небе махнет,
Праздник сегодня обоих вас ждет,
С ним и поздравить тебя поспешу,
А пожелаю — большую звезду,
Чтоб с неба тебе ее быстро достать,
И счастье с любовью в миг обретать,
Достаток и радость, внимание родных,
Тогда и пойдет твоя жизнь, словно стих!
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Именины — это праздник души, несущий в себе большое тепло, которое сохраняется в сердце человека всю жизнь. Это праздник ангела, который оберегает тебя с рождения и до смерти. Я хочу пожелать твоему ангелу, чтобы у него было как можно меньше работы, а у тебя как можно меньше неприятностей и бед.
Как ранее сообщал «Апостроф», в апреле украинцы получат «долгие» выходные на Пасху.