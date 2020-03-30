В ОРЛО задним числом решили закрыть все места общественного питания

Сепаратисты еще 26 марта приняли решение на временно неподконтрольной территории Луганщины в рамках мероприятий по недопущению распространения коронавируса закрыть предприятия общественного питания. Решение вступило в силу 28 марта.

Об этом сообщают ресурсы, подконтрольные НВФ.

Так, временному закрытию подлежат «рестораны, кафе, буфеты, бары, закусочные и иные предприятия общественного питания за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами таких предприятий, а также доставки заказов».

Решение о возобновлении их работы, как заявили сепаратисты, будет принято «особым распоряжением».