Боец-сторонник ДНР намерен вернуться в Украину

Боец UFC Никита Крылов, ранее выходивший на бой под российским флагом и заявлявший о готовности воевать на стороне так называемой ДНР, рассказал, что намерен вернуться в Украину, чтобы получить биометрический паспорт.

Слова Крылова приводит «Спорт-Экспресс».

Так, уроженец Луганской области заявил, что получить российский паспорт у него не получилось, так как из-за постоянных перемещений у него обнулилась квота на временное проживание. «Я по факту не из Украины сейчас и не из России. А сейчас мне нужно в Украину. У меня загранпаспорт закончился. Сейчас в Украине можно получить биометрический паспорт, который упрощает полеты по Европе«, — сказал Крылов.

Ранее «Апостроф» сообщал, что UFC выступил с важным заявлением по самому ожидаемому бою года.