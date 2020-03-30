Под прикрытием эпидемии власть хочет продать за бесценок украинские черноземы — Тимошенко

В условиях пандемии и кризиса, под прикрытием карантина, власть закрытыми кулуарными решениями пытается продать украинскую сельскохозяйственную землю. «Батькивщина» не будет голосовать за земельный закон, который протягивается в угоду международным спекулянтам, и будет отстаивать право украинцев быть хозяевами на своих черноземах.

Об этом заявила председатель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время брифинга по результатам заседания Согласительного совета лидеров депутатских фракций и групп.

«Готовится афера века, когда Украину оставят без сельскохозяйственной земли. Вы увидите это шоу, как будут объяснять, что продать землю — это хорошо, что пару миллиардов кредитов от МВФ стоят того, чтобы распродать наши черноземы. Все будут рассказывать, что для страны сделали благо, но знайте — нас сдают. И в этом голосовании поименно можно увидеть, кто это сделает», — подчеркнула политик.

Глава «Батькивщины» убеждена — то, что фракции, которые ранее были против распродажи украинской земли, готовы голосовать за ее сдачу, означает лишь то, что влияние международных финансовых спекулятивных кругов на наш парламент и на нашу власть сегодня является абсолютным.

«Под прикрытием пандемии власть, по сути, отбирает у Украины последнее. Они пользуются тем, что сейчас люди не смогут прийти ни в парламент, ни к президенту, чтобы выступить против распродажи земли, так как в стране карантин. В закрытом кулуарном режиме они хотят нашу украинскую землю слить», — возмутилась лидер «Батькивщины».

Если власти удастся провернуть аферу по распродаже земли, отметила Юлия Тимошенко, команда «Батькивщины» подаст в Конституционный суд обращение о незаконности всех этих действий.

«Мы будем биться за нашу украинскую землю столько, сколько нужно. Пока наша команда живет и работает, мы им этого сделать не позволим и через Конституционный суд остановим незаконные решения, и защитим украинскую землю», — отметила Юлия Тимошенко.