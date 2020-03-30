Толкали медиков и бросались бежать: появилось «дикое» видео с украинцами из «Борисполя»

В сети опубликовано видео с аэропорта Борисполь, где пассажиры самолета, который привез украинцев из Вьетнама, попытались уйти из-под обсервации и сбежать от полиции.

Видео опубликовал один из пассажиров, который участвовал в беспорядках.

На записи видно, как он вместе с другими пассажирами прорывается к двери, отталкивая при этом медиков в защитных костюмах. Украинские граждане, прибывшие из-за границы попытались избегнуть принудительной обсервации и сбежать из аэропорта.

Во время прорыва пассажир, который вел съемку, нелицеприятно выразился об Украине, которая, по его мнению, встретила его не слишком гостеприимно. Позже он извинился за свои слова на своей Instagram-странице.

Как ранее сообщал «Апостроф», украинские граждане, которые двумя самолетами прибыли из Катара в аэропорт «Борисполь» в понедельник, 30 марта, отказались отправляться на двухнедельную обсервацию.