Город умер: сеть потрясли «апокалиптические» фото Киева на карантине

В интернете обнародовали впечатляющие кадры безлюдного Киева на карантине из-за пандемии коронавируса COVID-19, который продолжает уносить жизни во всем мире.

Фото на своей странице в Facebook разместил украинский журналист Сергей Руденко.

«Такого Киева я не видел ни разу за последние 33 года. Пустые улицы, закрыты все кафе, рестораны, магазины, театры. Все на карантине», — отметил он.

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На снимки бурно отреагировали в сети, заверив, что карантин действительно преобразил столицу — ранее переполненные улицы не узнать. Вместе с тем, многие отметили, что в других местах — в частности, в парках — многолюдно, не все соблюдают запреты.

Как сообщал «Апостроф», ранее Кабинет министров принял решение об обязательной обсервации для тех украинцев, которые вернутся из-за границы, но граждане этому не рады.

Сначала пассажиры самолета, который эвакуировал украинцев из Вьетнама, попытались уйти из-под обсервации и сбежать от полиции. Вскоре их «примеру» последовали украинцы из Катара, устроив бунт в «Борисполе».