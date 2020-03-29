Маску надень: «слуги народа» поссорились на заседании фракции, видео скандала

На заседании фракции «Слуга народа» между народными депутатами Александром Куницким и Николаем Тищенко произошел конфликт.

Соответствующее видео Куницкий опубликовал в Instagram.

На ней видно, как Тищенко приближается к Куницкому и начинает разговор на повышенных тонах. Спор между ними продолжался довольно долго, несмотря на попытки успокоить нардепов. Тищенко обвинял Куницкого в том, что тот – автор скандального Telegram-канале «Черный рыцарь».

«Расскажи, куда мне идти? Что ты кашляешь? Надень маску», — кричал Куницкий.

«В «Темном рыцаре» ты только что выставил пост. Лично ты», — заявил Тищенко.

«Молодец, дедуктивный метод просто отличный. Включи голову. Прекрати орать. Ты, что думаешь, ты самый умный», — ответил Куницкий.

«У фракции была намечена встреча с премьер-министром и кандидатами в министры. И вот мне депутаты сбрасывают видео и фото из зала с канала «Темный рыцарь», и запись — собралось всего двадцать депутатов, нет людей. И сделал фото — «премьер-министр стоит раком перед «слугой народа», сфотографировал Шмыгаля. Я смотрю — а людей еще немного собралось, что фото сделано точно с того места, где сидел один Куницкий! Он себя выдал. Я сел рядом с ним и говорю ему: «Ты подлец, ты предатель! Ты обманул наши договоренности. Ты специально хочешь показать, что депутатов нет на собрании, что не надо приходить на заседание парламента и голосовать за законы, чтобы спасти страну от дефолта!» Тут он начал снимать меня, потом выложил видео», – позже прокомментировал конфликт Тищенко журналисту Юрию Бутусову.

Как ранее сообщал «Апостроф», президент Владимир Зеленский обратился к нардепам с требованием проголосовать за необходимые законы, иначе стране угрожает дефолт.