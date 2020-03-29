Ломали двери и убегали от полицейских: украинцы устроили в «Борисполе» протест против обсервации, видео

Пассажиры самолета, который эвакуировал украинцев из Вьетнама, попытались уйти из-под обсервации и сбежать от полиции.

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Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист Виталий Глагола.

На записи можно увидеть, как толпа людей ломает двери терминала, а затем покидает аэропорт, убегая от полицейских.

«Украинцы, которые прилетели в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Приехала полиция и нацгвардия, но не сильно помогает», – написал Глагола.

Как ранее сообщалось, рейс из Вьетнама организовал местный бизнесмен, чтобы эвакуировать вьетнамцев из Украины, а посольство Украины договорилось забрать по дороге наших граждан.

По предварительным данным, условием полета было согласие на двухнедельную обсервацию в одном из отелей Киевской области и взнос по 200 евро с человека на ее обеспечение. Изначально эвакуировавшиеся граждане якобы согласились, но по прилету передумали. В результате они подписали согласие на самоизоляцию и разошлись.

Как ранее сообщал «Апостроф», в Закарпатской области у 19 человек, которые общались с 68-летней заболевшей коронавирусом Covid-19, анализы на вирус дали позитивный результат.