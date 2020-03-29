Футболист «Динамо» бесплатно раздал защитные маски: опубликовано видео

Нападающий молодежного состава киевского «Динамо» Евгений Рязанцев за собственные средства приобрел защитные маски и раздал нуждающимся для защиты от заболевания коронавирусом.

Слова футболиста приводит канал FootballHub в YouTube.

«Закупил 300 масок и вместе с друзьями раздал их на Севастопольской площади в Киеве. Давали людям пожилого возраста, в больницу отвезли. К сожалению, не все имеют возможность купить маски. Если я могу помочь людям чем-нибудь, то делаю это. Если будет возможность, то в течение нескольких дней закупим еще масок и отвезем в детский дом. Как реагировали люди на улице? Были удивлены. А несколько 13-летних ребят даже узнали меня», — сказал форвард.

В настоящее время в Украине коронавирусом заразились 418 человек. Умерли девять человек.

Ранее сообщалось, что украинцев шокировало лечение коронавируса в Полтавской области.