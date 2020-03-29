Украине угрожает дефолт: Зеленский обратился к нардепам с тревожным заявлением

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за пандемии коронавируса и в случае отсутствия помощи от международных партнеров Украине угрожает падение экономики и дефолт.

Об этом он сообщил в своем видеообращении.

Зеленский отметил, что в понедельник, 29 марта, должно состояться заседание Верховной Рады, на котором будут рассматриваться два «жизненно важных закона».

«Из-за коронавируса Украина фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый — принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 миллиардов долларов. Второй путь — провал этих законов. После — упадок экономики и угроза дефолта», — отметил Зеленский.

«Последние недели Офис Президента и Кабмин делали все, что от нас зависело. Мы договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь — очередь за народными депутатами», — добавил президент.

Подробнее о вероятности дефолта в Украине читайте в материале «Апострофа»: Отдать «Приват» или спасти Украину: «слуг» посадили на «вилку» Коломойского.