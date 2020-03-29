Французский телеканал допустил курьезную ошибку, спутав Месси с его двойником: фото

Журналисты французского телеканала M6 во время прямого эфира допустили курьезную ошибку, спутав аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с его иранским двойником Резой Парастешем.

Об этом сообщает Givemesport.

М6 записал сюжет об известных спортсменах, которые пожертвовали собственные средства на борьбу с китайским коронавирусом COVID-19. При этом во время передачи появилась фотография легендарного теннисиста Роджера Федерера вместе с Парастешем.

Напомним, что Месси пожертвовал один миллион евро на борьбу с вирусом. В мире в настоящее время коронавирусом заразились более 685 тысяч человек. Число умерших превысило 32 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Месси зовут в Беларусь, где, несмотря на коронавирус, продолжается футбольный чемпионат.