Италия приближается к 100 тысячам: данные по коронавирусу за 29 марта

В воскресенье, 29 марта, в Италии заявили о смерти 756 человек от коронавируса Covid-19 за последние сутки.

Об этом сообщает «La Stampa».

Таким образом, общее число умерших с подтвержденным диагнозом коронавирус составляет 10 779 человек. Общее число заболевших составляет, по состоянию на вечер воскресенья – 97 689 человек и приближается к зловещей отметке в 100 000 человек.

При этом в Милане наблюдается увеличение количество подтвержденных случаев коронавируса – 546 человек против последней «суточной» цифры в 314 случаев.

«Мы находимся в разгаре эпидемии», – заявил министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Напомним, подробнее об эпидемии коронавируса в разных странах читайте в материале «Апострофа»: «Адский» рекорд Италии и паника в США: коронавирус начал убивать детей, фото и видео.