Украина уничтожила Россию в альтернативном Евро-2020: опубликовано видео

Украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко разгромил российского защитника «Зенита» Данилу Кругового в матче альтернативного чемпионата Европы-2020 по FIFA 20.

Украинец играл за «Барселону» и добился победы над «Ливерпулем» Кругового со счетом 6:1. После первого тайма Зинченко выигрывал со счетом 1:0, но во второй половине устроил фейерверк забитых мячей в ворота соперника.

В альтернативном Евро-2020 принимают участие 32 футболиста из разных европейских стран.

Напомним, что чемпионат Европы-2020 перенесен на 2021 год из-за угрозы распространения китайского коронавируса COVID-19.

В мире в настоящее время коронавирусом заразились более 685 тысяч человек. Число умерших превысило 32 тысячи человек.

Видео опубликовал канал 433 в YouTube.

Ранее сообщалось, что президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о лекарстве от коронавируса.