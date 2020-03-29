Нардеп из «Слуги народа» выдвинул против Ермака серьезные обвинения: подробности скандала и видео

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Гео Лерос обвинил брата руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака в том, что он якобы «торгует» государственными должностями.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Нардеп опубликовал видеозаписи, на которых человек, похожий на брата руководителя ОП — Дениса Ермака — обсуждает с неизвестными лицами назначение на различные должности, в частности, в Киевской таможне, Министерстве инфраструктуры и «Укрзализныци».

«Видео доказательства как Ермак через своего брата барыжит государственными должностями, внедряет свою программу в правоохранительные структуры и оборонку(привет из рф), ну и конечно заработок на государстве», – написал Лерос.

На обвинения отреагировал сам Ермак. Он отрицает, что его брат может быть причастен к незаконной деятельности, а также заявил, что обратится к правоохранителям из-за распространения видео с его братом.

«Сегодня мною будут поданы заявления в СБУ и ГБР относительно распространенного видео с моим братом Денисом Ермаком. Я хочу, чтобы было проведено всестороннее расследование обстоятельств осуществления этих записей, прежде всего их достоверности, всех фактов, а также кто и по чьему заказу это делал, как эти записи оказались в Лероса», — написал он.

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