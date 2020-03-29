Лидер «Динамо» шокировал фанатов и свою собаку новым имиджем: опубликовано фото

Полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков неожиданно побрился налысо, находясь в карантине, который был введен из-за пандемии китайского коронавируса COVID-19.
Футболист опубликовал фотографию в сториз своего Instagram. В кадр также попала собака, удивленная новым имиджем игрока.
Поступок Цыганкова также удивил футбольных болельщиков.
«Картина называется: «Шел 14-й день карантина… Мы развлекались как могли»
«В 2016 все футболисты красились в белый, в 2020 из-за карантина все стригутся налысо)»
«Я солидарен с песиком».
«Каждый сходить с ума по своему)))) Карантин, что поделаешь)))», — пишут пользователи.
Напомним, что в данный момент чемпионат Украины приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса.
Ранее сообщалось, что Цыганков удивил фанатов имиджем на своем дне рождения.