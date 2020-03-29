Нет тестов и даже спирта: украинец шокировал рассказом о лечении коронавируса под Полтавой

В городе Кременчуг Полтавской области в одной из больниц пациентов отпускают домой, потому что в одной из палат лежала 69-летняя женщина с коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает издание «Кременчугский Телеграфъ«, ссылаясь на информацию от читателя Андрея.

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Андрей рассказал, что его жена лечится в пульмонологическом отделении Первой больницы Кременчуга. Но их отпускают домой на самоизоляцию. При этом людям никаких тестов на коронавирус не провели. Его жене делают уколы и ставят капельницы, а потому он беспокоится, как она сможет лечиться дома.

Также Андрей добавил, что в медучреждении нет спирта для проведения инъекций, и мужчина был вынужден принести его в больницу.

По данным издания, зараженная коронавирусом кременчужанка предупреждала, что ее дочь приехала из Польши, но медики проигнорировали это.

Также в издание с той же жалобой позвонила и другая пациентка Лилия. Она отметила, что люди еще не выздоровели, у некоторых пациентов повышенная температура, кроме того, они не хотят возвращаться домой, потому что боятся подвергнуть опасности заражения своих родных.

Журналисты попросили объяснить ситуацию вице мэра города Ольгу Усанову. Она рассказала, что на самом деле всех пациентов, контактировавших с больным, проверят с помощью экспресс-тестов на наличие коронавирусной инфекции. И только после этого тех из них, у кого окажется отрицательный результат и кто по состоянию здоровья сможет отправиться домой, будут просить отправляться на самоизоляцию. Тех, кто по состоянию здоровья этого сделать не сможет (или если тест покажет положительный результат), переведут в палаты другого блока.

«Проверят также и медиков пульмонологического отделения, они находятся на самоизоляции. Помещение отделение продезинфицируют», — отметила Усанова.

Позже читатели написали, что всех пациентов пульмонологического отделения решили оставить в больнице до понедельника, 30 марта.

Как сообщал «Апостроф», в Тернопольской области в инфекционном отделении больницы уволилось уже 8 врачей из-за опасности заразиться коронавирусом.