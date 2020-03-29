Надбавок не дождались: в Тернополе из-за коронавируса начали увольняться врачи

В Тернопольской области в инфекционном отделении больницы уволилось уже 8 врачей из-за опасности заразиться коронавирусом Covid-19.

Об этом в эфире «Суспільного» заявил главврач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский.

По его словам, крайне низкая зарплата не мотивирует медиков на работу в сложных и опасных условиях.

«8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях», — отметил Чайковский.

По его словам, сейчас медикам выплатили лишь надбавку в размере должностного оклада, предусмотренную постановлением городской власти для медработников, которые контактируют с больными коронавирусом.

В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали.

Как ранее сообщал «Апостроф», в воскресенье, 29 марта, умер член Совета директоров Конфедерации строителей Украины, бывший заместитель главы Киевской ОГА Олег Мищенко, у которого диагностировали коронавирус COVID-19.