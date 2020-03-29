Более сотни заражений за сутки: в Минздраве назвали страшное число больных коронавирусом

По состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 22 случая;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 6 случаев;

Донецкая область — 2 случая;

Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Запорожская область — 11 случаев;

Ивано-Франковская область — 41 (3 летальных) случай;

Кировоградская область — 4 случая;

г. Киев — 82 случая;

Киевская область — 45 случаев;

Львовская область — 5 случаев;

Луганская область — 2 случая;

Одесская область — 8 случаев;

Полтавская область — 1 случай;

Ровенская область — 9 случаев (2 летальных);

Сумская область — 6 случаев (1 летальный);

Тернопольская область — 57 случаев (1 летальный);

Харьковская область — 1 случай;

Херсонская область — 1 случай;

Хмельницкая область — 1 случай;

Черновицкая область — 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;

Черкасская область — 46 случаев;

Черниговская область — 1 случай.

Как сообщал «Апостроф», в Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля.