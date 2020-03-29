Более сотни заражений за сутки: в Минздраве назвали страшное число больных коронавирусом

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По состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 22 случая;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 6 случаев;
  • Донецкая область — 2 случая;
  • Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Запорожская область — 11 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 41 (3 летальных) случай;
  • Кировоградская область — 4 случая;
  • г. Киев — 82 случая;
  • Киевская область — 45 случаев;
  • Львовская область — 5 случаев;
  • Луганская область — 2 случая;
  • Одесская область — 8 случаев;
  • Полтавская область — 1 случай;
  • Ровенская область — 9 случаев (2 летальных);
  • Сумская область — 6 случаев (1 летальный);
  • Тернопольская область — 57 случаев (1 летальный);
  • Харьковская область — 1 случай;
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Хмельницкая область — 1 случай;
  • Черновицкая область — 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
  • Черкасская область — 46 случаев;
  • Черниговская область — 1 случай.

Как сообщал «Апостроф», в Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля.