Более сотни заражений за сутки: в Минздраве назвали страшное число больных коронавирусом

По состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 22 случая;
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 6 случаев;
- Донецкая область — 2 случая;
- Житомирская область — 5 (1 летальный) случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Запорожская область — 11 случаев;
- Ивано-Франковская область — 41 (3 летальных) случай;
- Кировоградская область — 4 случая;
- г. Киев — 82 случая;
- Киевская область — 45 случаев;
- Львовская область — 5 случаев;
- Луганская область — 2 случая;
- Одесская область — 8 случаев;
- Полтавская область — 1 случай;
- Ровенская область — 9 случаев (2 летальных);
- Сумская область — 6 случаев (1 летальный);
- Тернопольская область — 57 случаев (1 летальный);
- Харьковская область — 1 случай;
- Херсонская область — 1 случай;
- Хмельницкая область — 1 случай;
- Черновицкая область — 59 (1 летальный, 5 выздоровления) случаев;
- Черкасская область — 46 случаев;
- Черниговская область — 1 случай.
Как сообщал «Апостроф», в Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля.