Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: синоптик предупредила о «сюрпризах»

В понедельник, 30 марта, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом.
Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.
В западных областях столбики термометров опустятся до +2…+6 градусов. На Севере, включая Винницкую область, похолодает до +4…+10 градусов. В большинстве центральных областей, на Востоке и Юге еще задержится теплая погода, +12…+17 градусов.
Атмосферный фронт принесет дожди, на Западе и Севере с мокрым снегом. На Юге и в восточных областях Украины не будет каких-либо серьезных осадков.
«Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром», — написала синоптик.
В Киеве 30 марта ожидается облачная погода, влажная, с небольшим мокрым снегом, и холодная. Максимальная температура воздуха в понедельник снизится до +7…+9.
Во вторник в столице будет ночью небольшой мороз, а днем +2…+4 градуса.
По словам Диденко, потепление в Украине возобновится с четверга, 2 апреля.
Как ранее сообщал «Апостроф», синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна. По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной.