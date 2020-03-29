Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: синоптик предупредила о «сюрпризах»

В понедельник, 30 марта, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

В западных областях столбики термометров опустятся до +2…+6 градусов. На Севере, включая Винницкую область, похолодает до +4…+10 градусов. В большинстве центральных областей, на Востоке и Юге еще задержится теплая погода, +12…+17 градусов.

Атмосферный фронт принесет дожди, на Западе и Севере с мокрым снегом. На Юге и в восточных областях Украины не будет каких-либо серьезных осадков.

«Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром», — написала синоптик.

В Киеве 30 марта ожидается облачная погода, влажная, с небольшим мокрым снегом, и холодная. Максимальная температура воздуха в понедельник снизится до +7…+9.

Во вторник в столице будет ночью небольшой мороз, а днем +2…+4 градуса.

По словам Диденко, потепление в Украине возобновится с четверга, 2 апреля.

Как ранее сообщал «Апостроф», синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна. По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной.