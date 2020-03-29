Уже сделали интересный «намек»: опубликовано фото больницы для зараженных коронавирусом в Виннице

В сети появилось возмутительное фото из Винницкой инфекционной больницы, куда госпитализируют больных коронавирусом.

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Об этом сообщает в Telegram экс-нардеп Игорь Мосийчук.

«Винницкая инфекционная больница. В нее госпитализировали молодого человека (рюкзак стоит) с подозрением на короновирус и сказали что это все, что предоставляет больница, а остальное — каждый сам», — написал Мосийчук.

На фото видно в каком состоянии палата: облупленные стены, старенькая мебель, а на кровати даже матраса нет, лишь одни пружины.

Отметим, что по состоянию на воскресенье, 29 марта, в Виннице и Винницкой области зафиксировали 22 случая коронавируса.

Как сообщал «Апостроф», на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев.