Не убивайте детей: заразившая коронавирусом украинка обратилась с криком души из-за угроз, видео

Первая заболевшая коронавирусом на Буковине женщина, которая заразила десятки жителей своего и соседних сел, из-за угроз людей обратилась к соседям и попросила прощение.

Видеообращение женщины опубликовано в Facebook.

Елизавета недавно вернулась с заработков из Италии. Вероятно, там она и подхватила опасный вирус. Приехав домой, местная жительница принимала самое активное участие в общественной жизни своего села Коленковцы.

Женщина ходила на митинги под обладминистрацию 9 марта, где жители трех сел боролись за создание ОТО, общалась с главой Коленковцев.

В результате, женщина заразила не только своих детей и внуков: у главы села высокая температура, а сейчас 14 односельчан находятся в больнице с коронавирусом. По состоянию на 29 марта в Черновицкой области выявлено 59 случаев коронавируса.

С Коленковцами на карантине находятся еще три села: Топоровцы, Бочковцы и Грозненцы. Полиция установила в этих районах блок-посты, все дороги и лесные тропинки перекрыли шлагбаумами.

«Виновница» такой ситуации Елизавета записала видео, где рассказала, что сама уже выздоровела и находится дома. И пообещала больше никогда не ездить в Италию на заработки. Видео она рассылает своим односельчанам через соцсети.

Она сказала, что слышала, что люди хотят сжечь ее дом. А также, что хотят расправиться с ее детьми и внуками.

«Не убивайте их, хотите убивайте меня, режьте, рубите», – со слезами попросила женщина.

Она говорит, что семья никуда не выходит и сидит на сумках, с документами.

«Каждую ночь мои дети, как зайчата, не спят со страхом, как только слышат шорох во дворе», – отметила женщина.

Она пожаловалась, что в доме нет овощей и хлеба, доедают макароны, потому что боятся выйти на улицу, опасаясь гнева соседей. Также Елизавета встала на колени и просила, чтобы оставили в покое ее семью: «оставьте моего Максимчика и Сашку, оставьте мою Катюшу, Наталку».

«Я вас прошу, хотите расправиться – вызовите меня в село, убейте, что хотите, то и сделайте, только оставьте моих детей. Поверьте, что никакая мама и бабушка не могла принести своим детям и внукам такой страшной беды. И вам не хотела, извините меня», – попросила прощения Елизавета.

Отметим, что сейчас в Коленковцах 14 случаев коронавируса, среди заболевших дети и внуки Лизы.

В селе говорят, что сначала были злы на женщину, потому что, вернувшись из Италии она не сидела дома, а ездила и ходила по всей области, хотя прекрасно знала, какая ситуация в Италии.

Сейчас в селе многие болеют, в основном, в легкой форме. Однако, обещанных тестов на коронавирус тут так и не дождались, а многие медики тоже ушли на самоизоляцию.

Многих соседей обращение женщины растрогало, они обещают не трогать семью, да и говорят, что такой агрессии как поджечь дом, у них не было.

Как сообщал «Апостроф», по состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19.