Бросали голыми руками: обработка поезда от коронавируса в Киеве попала на видео

После прибытия поезда Москва-Киев была проведена его дезинфекция в связи с возможными зараженными коронавирусом украинцами, которые ехали из России.

Фото и видео сделал корреспондент «Апострофа» Александр Гончаров.

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На дезинфекцию вагонов были направлены сотрудники в защитных костюмах. На видео видно, что они обработали поезд специальным раствором.

Однако также в кадр попал момент, когда спасатели ГСЧС после дезинфекции голыми руками (без перчаток) бросали защитные костюмы в машину.

Как ранее сообщал «Апостроф», в воскресенье, 29 марта, в Киеве зафиксировано еще 8 новых случаев заболевания коронавирусом, среди которых диагноз COVID-19 поставили врачу.