В Киев пришла настоящая весна: опубликовано яркое фото

В воскресение, 29 марта, жители Киева почувствовали уже настоящее «дыхание» весны.

Фото разместил на своей Facebook-странице Сергей Руденко.

С приходом тепла в столицу начали цвести деревья. В городе заметили распустившиеся абрикосы — они уже покрылись белыми цветами.

Пришла настоящая весна: скоро будут цвести яблони и груши, а также и другие растения.

Напомним, еще 16 марта в киевском ботаническом саду имени Александра Фомина начали цвести крокусы и магнолии. Обычно период их цветения выпадает на конец апреля, но все зависит от погоды.

Как ранее сообщал «Апостроф», синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна. По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной.