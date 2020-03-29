Из кухни — на балкон: в сети метко высмеяли карантинный «туризм» украинцев

В сети появилась забавная шутка на введенный в Украине карантин из-за пандемии коронавируса, которая вспыхнула в мире.

Коронавирус начал убивать с новой силой: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Об этом сообщает «Баба і кіт».

Автор решил пошутить касательно летнего отпуска и написал 8 самых популярных «маршрутов» в условиях карантина.

«Лас-Кухняс, Лос-Балконос, Санта-спальня, Порто-ванна, Коста дель зал, Крысло ель шейх, Острыв свободи Св.Туалет, Пуерто де ля Гараж», — написано на шутливой картинке.

Пользователям сети понравилась идея и они в комментариях поделились еще своими вариантами.

«Веду репортаж с острова Свободы», «А у меня еще предлагают путевки в Рио-де-Двор и Пальма-де-Беседка», «Тогда вам предоставляется тур экстремальный — Плацо де Маркет», «Я уже посетила все эти курорты», — пишут они.

Ранее «Апостроф» сообщал, что многие киевляне вышли на улицу, чтобы насладится весенней погодой и прогуляться на свежем воздухе, несмотря на то, что в Украине карантин из-за коронавируса и власти призывают без необходимости не выходить из дома.