В США коронавирус впервые убил младенца

В Чикаго скончался годовалый ребенок, у которого диагностировали коронавирус.

Коронавирус начал убивать с новой силой: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Как сообoщает Chicago Tribune, об этом сообщил губернатор штата Иллинойс Дж. Б. Притцкер

«Сегодня у меня есть ужасно печальная новость. Среди погибших за последние 24 часа был… младенец», – сказал губернатор.

При этом точный возраст и история болезни ребенка не разглашаются.

Ранее «Апостроф» сообщал, что по состоянию на вечер 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло чуть ли не в два раза — до 356.

Напомним, что в Украине на данный момент нет документа, который бы позволил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.