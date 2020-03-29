Можно будет даже загорать: синоптик рассказал, какой погоды ждать украинцам в апреле

Синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна.

Об этом сообщает «Апостроф» со ссылкой на «Обозреватель».

«В апреле будет холодно и сыро до самой Пасхи, которая в этом году 19 апреля, только в конце месяца станет ясно и тепло», — рассказал Леонид Горбань.

По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной. Потом зарядят обильные дожди, так нужные для озимых и будущих яровых посевов после бесснежной зимы и не очень «мокрого» марта. Дожди с перерывами будут идти до самой Пасхи, захватят они и главный христианский праздник, который в этом году, скорее всего, пройдет онлайн.

Среднесуточная температура первые 20 дней апреля будет колебаться в пределах 5-11 градусов тепла, и лишь после Пасхи дожди прекратятся и начнется потепление. В третьей декаде апреля днем можно будет даже немножко загорать, но только на дачном участке, интенсивно при этом работая. Ибо при температуре +20-22 от полудня и до начала вечера, лежать неподвижно на пляже или газоне еще прохладно.

Также Леонид Горбань рассчитал еще один небольшой период скудных дождей (всего 1-3 мм) с 28 по 30 апреля. А дальше, по его словам, наступит майская сушь.

«Май будет жаркий и засушливый, в середине месяца более двух недель без осадков, – рассказал Горбань. – После двух месяцев относительного тепла, в мае сразу начнется жара. Сухо, жарко, температура 28-32 градуса. На яровые культуры очень плохой прогноз по урожаю».

По его словам, расчет показывает нехватку температуры для сева яровых в начале апреля. Но если промедлить, то посеянное позже зерно в засушливом мае может и не взойти. Либо всходы окажутся слабыми и не дадут хороший колос.

Как ранее сообщал «Апостроф», синоптики прогнозируют, что с понедельника, 30 марта, в Украине резко похолодает.