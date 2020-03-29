В Украину прибыл второй «самолет жизни» из Китая с защитой против коронавируса: фото

В воскресенье, 29 марта, в Украину прилетел второй самолет из Китая с товарами противоэпидемического назначения во время вспышки коронавируса.

Об этом сообщают в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Отмечают, что на борту 300 тысяч респираторов, 35 тысяч защитных костюмов, 1,8 млн масок и другие защитные средства. Так же ночью ожидается отдельная доставка 100 тысяч ПЦР-тестов.

«Сейчас товар едет на склад, а уже в обед отправится по всем регионам Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщал «Апостроф», по состоянию на утро 29 марта в Украине было зафиксировано 109 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Всего в стране сейчас 418 лабораторно подтвержденных случаев болезни.

Напомним, в Запорожье коронавирусом заболел депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс, который недавно вернулся из Израиля.