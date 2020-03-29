Жена-красавица премьера Канады поборола коронавирус: фото

Супруга канадского премьер-министра Джастина Трюдо Софи Грегуар-Трюдо излечилась от коронавируса.

Об этом она написала в Facebook.

«Я себя чувствую намного лучше и получила заверение от моего лечащего врача и Минздрава, что опасность уже миновала», — написала она.

Трюдо поблагодарила за поддержку и призвала граждан к соблюдению физической дистанции и попросила поддерживать связь друг с другом с помощью социальных сетей.

Жена канадского премьера также выразила уверенность, что текущий кризис можно преодолеть, однако необходимо помнить о рекомендациях врачей и оставаться дома.

Ранее «Апостроф» сообщал, что по состоянию на вечер 28 марта, количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине выросло чуть ли не в два раза — до 356.

Напомним, что в Украине на данный момент нет документа, который бы позволил врачам назначать пациентам с коронавирусом препараты для их лечения.