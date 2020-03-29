Нашли в багажнике: под Днепром зверски убили молодого полицейского

В Никополе Днепропетровской области полиции жестоко убили старшего лейтенанта полиции. После этого его тело пытались спрятать в багажнике авто.

Как сообщили в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь на воскресенье, 29 марта.

По данным полиции, в городе остановили авто, в котором находились два местных жителя – отец 1964 года рождения с сыном 1984 года рождения. Во время осмотра транспортного средства в багажнике был обнаружен мертвым оперуполномоченный Никопольского отдела полиции 1995 года рождения.

В полиции говоря, что на теле зафиксированы огнестрельные ранения.

Водителя и его сына задержали, их личность уже установлена.

Напомним, что в Херсоне обнаружили жуткую находку возле одного из недостроенных зданий в районе больницы .